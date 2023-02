Ludmilla fica sensibilizada com fã que foi roubada durante o ’Fervo da Lud’ - Reprodução Internet

Ludmilla fica sensibilizada com fã que foi roubada durante o ’Fervo da Lud’Reprodução Internet

Publicado 21/02/2023 16:38

Rio - Ludmilla ficou comovida com a história de uma fã nesta terça-feira (21). O vídeo, que circula na internet, mostra uma mulher falando da emoção que foi estar no bloco da cantora. "A mulher foi assaltada e mesmo assim tá pulando de alegria porque a Ludmilla olhou pra ela", dizia a legenda.

Dentro do metrô, a fã conta, empolgada, que foi notada por Ludmilla no meio da multidão. Enquanto ela dava seu relato, uma mulher disse: "Eu estaria preocupada com o celular". Com bom-humor, a mulher respondeu: "Que nada, amanhã compra outro"

Comovida com a história, Ludmilla compartilhou o vídeo e escreveu: "O que levaram dela? Alguém sabe? Quero comprar tudo de volta pra ela".