Bloco ’Fervo da Lud’ arrasta uma multidão de foliões no RioDivulgação / Riotur

Publicado 21/02/2023 12:48 | Atualizado 21/02/2023 15:04

Rio - Uma multidão de foliões tomou conta das ruas do Centro do Rio, nesta terça-feira (21,) com o bloco da cantora Ludmilla. O "Fervo da Lud" começou pouco depois das 9h na Avenida Presidente Antônio Carlos e terminou às 12h.

Para o repertório, Ludmilla escolheu muitos sucessos, tanto autorais, quanto hits de Carnavais, como músicas de Leo Santana e da Banda Eva. Mumuzinho e as cantoras Tasha & Tracie fizeram participações especiais durante o bloco.

Este ano, Ludmilla dedicou o desfile do megabloco à Preta Gil, que foi diagnosticada com câncer e não pôde realizar o tradicional 'Bloco da Preta'. A cantora, que estreou na Sapucaí, na madrugada desta terça-feira, como intérprete da Beija-Flor de Nilópolis , foi virada para o bloco e comandou a festa com muita alegria.

O forte calor não intimidou os foliões, mas alguns acabaram passando mal e precisaram ser colocados para dentro do cordão de isolamento para se recuperarem. Como o bloco ficou muito cheio, Ludmilla pediu para que as pessoas se espalhassem para evitar aglomerações. A cantora chegou a interromper a apresentação para ajudar nas buscas de uma criança perdida.

Um time de influenciadoras compôs o palco do bloco. Além de Brunna Gonçalves, ex-'BBB' e esposa de Ludmilla, Nicole Bahls, Aline Campos, Foquinha, Pétala Barreiros, Bia Miranda e Gabriela Versiani foram as musas da folia.

Em seu Instagram, Ludmilla disse estar sem palavras sobre tudo o que aconteceu: "Estou em êxtase! Sapucaí ontem, hoje o bloco quebrou o recorde dele mesmo. Estou sem palavras. Muito obrigado por tudo, gente", disse a cantora, que, em seguida, publicou alguns Stories, do Instagram, descansando na piscina.