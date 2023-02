Jojo Todynho curte camarote usando look com bumbum de fora

Rio - A cantora Jojo Todynho chamou atenção na madrugada desta terça-feira (21) na Marquês de Sapucaí, durante os desfiles do Grupo Especial. Agora solteira, a artista apostou em look ousado para ir ao camarote: uma calça jeans rasgada na região do bumbum.

"Vim pra causar", disparou. Quem olha de frente não espera a surpresa da parte traseira da roupa da cantora. Pelas redes sociais, o organizador e amigo de Jojo, Iuri Carlos, comentou: "Chegou chegando, ein?", enquanto ela sambava com muita alegria.

