Carro alegórico do Salgueiro - Reprodução Internet

Carro alegórico do SalgueiroReprodução Internet

Publicado 21/02/2023 14:01 | Atualizado 21/02/2023 15:16

fotogaleria Rio - O Salgueiro desfilou na Sapucaí na última segunda-feira (20) com o enredo "Delírios de Um Paraíso Vermelho”, comandado pelo carnavalesco Edson Pereira. Um dos carros alegóricos mostrava um demônio e alegorias sobre pecados, com mais de 100 metros de comprimento e 16 de altura. Ainda que o Salgueiro tivesse justificado que o desfile abordaria o duelo entre o bem e o mal, alguns internautas não aprovaram a escolha da agremiação, enquanto outros apontaram intolerância religiosa em comentários.

"Eu tenho uma fé imensa a Deus e eu acredito que a grande maioria das religiões, independente do Deus, elas prezam por coisas boas. Olhar pelo lado de fazer o bem. Pra quê nos impor a ver isso? Uma coisa que sabem que vai desagradar muita gente ", disse a ex-bbb Flay pelas redes sociais. A cantora disse que achou a energia do carro pesada.

A influencer Blenda Paixão concordou com a colega: "Faço das palavras da Flay as minhas! Isso 'tá' um show de horror! Inadmissível!". Em resposta, um seguidor alegou que a fala de Blenda caracterizava intolerância religiosa e que pararia de segui-la. Sem papas na língua, Blenda respondeu: "Vai com Deus".

Outros símbolos cristãos, como a cobra e a maçã, também foram retratados no desfile e foram consideradas provocativas por religiosos. "Tomara que seja desclassificado", desejou um dos usuários.

Por outro lado, alguns defensores da escola alegaram que houve uma má interpretação sobre a alegoria. "O carro alegórico do Salgueiro é: a luta entre o bem e o mau. Na foto mostra o anjo tendo a superioridade", comentou o internauta.

Antes da polêmica, o Salgueiro explicou pelas redes sociais o enredo: “O ser humano é filho da queda, desorientado pela condenação aos limites mundanos. Aqui na Terra, jardim dos exilados, o inferno são os outros. A cada juízo, uma condenação. tudo é perversão e pecado. Tudo é proibido. Grandes olhos vigiam a vida dos outros e sentenciam à margem quem desafia os ‘costumes’: exclusão, apagamento. A obediência anda incorporada na culpa”, narra trecho do samba-enredo. A canção completa: “Quem há de ter pecado maior? Louvados sejam os excluídos, louvados sejam os rejeitados”.