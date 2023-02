Confira as imagens do desfile do Salgueiro na Sapucaí

Rio - Quinta escola a desfilar neste domingo, o Salgueiro levou para a Avenida um enredo inspirado nos "delírios" de Joãosinho Trinta, que foi campeão pela agremiação em 1974 e 1975, com temas oníricos e fora do óbvio. Em sua estreia na Academia do Samba, o carnavalesco Edson Pereira apostou em uma proposta ousada, que impressionou com alegorias impactantes e fantasias luxuosas. O desenvolvimento do enredo, no entanto, esbarrou na falta de leitura de algumas alas.

