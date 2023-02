Salgueiro foi a quinta escola a desfilar neste primeiro dia do Especial - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/02/2023 04:47 | Atualizado 20/02/2023 04:58

Rio - Quinta escola a desfilar neste domingo, o Salgueiro levou para a Avenida um enredo inspirado nos "delírios" de Joãosinho Trinta, que foi campeão pela agremiação em 1974 e 1975, com temas oníricos e fora do óbvio. Em sua estreia na Academia do Samba, o carnavalesco Edson Pereira apostou em uma proposta ousada, que impressionou com alegorias impactantes e fantasias luxuosas. O desenvolvimento do enredo, no entanto, esbarrou na falta de leitura de algumas alas.

Os temas centrais, abordando o duelo entre paraíso e inferno, e o bem contra o mal, foram observados nas alegorias, mas soaram um tanto repetitivos em alguns figurinos. Muitos deles, por exemplo, trouxeram 'caveiras' e 'monstros', restringindo aparentemente a profundidade do tema.



Um dos pontos positivos da noite foi a passagem da bateria Furiosa, sob o comando dos mestres Gustavo e Guilherme e presença luxuosa da rainha das rainhas, Viviane Araújo.



Criticado no pré-carnaval, o samba-enredo foi bastante cantado pelos componentes, que foram contagiados pela garra e a animação do intérprete Emerson Dias. No início do desfile, o lendário Quinho, campeão em 1993 com 'Explode Coração', deu o grito de guerra e entregou o microfone para Emerson. O veterano puxador, que luta contra um câncer, emocionou o público com seu gesto.



A comissão de frente de Patrick Carvalho foi outro show à parte. Usando um elemento cenográfico gigantesco, o grupo reviveu os delírios do menino Joãosinho Trinta e brincou o "julgamento" de mortos que eram despertados pelo "êxtase da alegria" num cemitério.



Sidclei e Marcella Alves, o experiente casal de mestre-sala e porta-bandeira, esbanjou sintonia mais uma vez.



Salgueirenses ilustres, o ator Eri Johnson e o ex-jogador Edmundo vieram no início do desfile e foram aplaudidos pelo público. Outra celebridade que chamou bastante atenção foi a atriz Dandara Mariana, que brilhou como musa.



Sem vencer desde 2009, o Salgueiro não arrebatou a Sapucaí, mas deverá brigar por uma vaga no desfile das campeãs.