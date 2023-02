Raul Gazolla - Reprodução do Instagram

Publicado 20/02/2023 04:43

Rio - Raul Gazolla marcou presença na Marquês de Sapucaí, na madrugada desta segunda-feira, para acompanhar a primeira noite de desfiles das escolas do Grupo Especial. Participando da festa desde o início, o ator revelou sua aposta para a agremiação que vai levar título deste ano: "Grande Rio, com certeza".



No ar como o Vandami, na novela "Travessia", da TV Globo, o artista falou sobre projetos que tem para este ano: "Eu tenho dois filmes pra rodar, um é produção minha. Vida que segue", declarou Raul.