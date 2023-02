Margareth Menezes contagiou o público do Camarote Favela - Reprodução do Instagram

Publicado 20/02/2023 04:29

O Camarote Favela, em parceria com o DIA inaugurou neste domingo (20) o primeiro dia desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio. Com direito a muita música boa, comida farta e conforto, os convidados viram as seis primeiras agremiações da melhor forma possível.

Nos intervalos entre uma escola e outra, as atrações movimentaram o Camarote Favela. Jô Borges cantou o melhor do samba, a Furacão 2000 trouxe o melhor do funk carioca e ministra da cultura Margareth Menezes representou o axé baiano com maestria.

"O Camarote Favela é fantástico. Representa demais o nosso povo, nossa cultura. O Camarote Favela é o maior símbolo, aqui na Sapucaí, de identificação das pessoas com o que representa o Carnaval. Eu já vinha acompanhando o camarote nos últimos anos. A Furacão 2000 era o que faltava pra gente enraizar ainda mais essa identificação do camarote com o povo de favela e do morro", disse Rômulo Costa, CEO da Furacão 2000.

A expectativa é que a folia continue na segunda noite de desfiles do Grupo Especial. Nesta segunda-feira, OZ Crias, Samba do Xodó, Bateria da Mangueira e Furacão 2000 vão sacudir o Camarote Favela.

