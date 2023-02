Bianca Monteiro está há sete anos como rainha de bateria da Portela - Brenda São Paio / Agência O Dia

Bianca Monteiro está há sete anos como rainha de bateria da Portela Brenda São Paio / Agência O Dia

Publicado 21/02/2023 00:34 | Atualizado 21/02/2023 00:42

Rio - Rainha de bateria da Portela há sete anos, Bianca Monteiro, assumiu estar honrada em poder estar à frente da bateria em um desfile tão importante quanto o do centenário na madrugada desta terça-feira (21), na Marquês de Sapucaí.



"Eu estou superemocionada, é um desfile muito emocionante, um desfile muito verdadeiro. Hoje a Portela tem 98% dos seus segmentos de portelenses, que passaram por várias etapas até chegar a presidente, rainhas e outras coisas mais. Eu acho que isso é muito importante. Não é só ter uma escola centenária, mas ter uma escola que realmente valorize o seu prata da casa, o sambista, a sua história, o seu aprendizado. O nome já diz, é escola de samba”, disse.



A rainha declarou que se sente ainda mais realizada por ser da comunidade e poder representá-la. "É muito difícil para gente que é da comunidade porque parece que a gente não vai conseguir chegar a tanto, não é desmerecendo o meu trabalho, mas a gente sabe que existem muitas coisas que impedem. Isso me mantém de pé", assumiu.



Para ela, ter tantos integrantes vindos da comunidade é "colher" os frutos plantados por Paulo da Portela, fundador da escola.



"Então, nós estamos aqui hoje aprendendo a cada dia mais e além disso eu estou para ensinar. É minha obrigação fazer com que esse legado, esse trabalho, nunca pare de crescer, que essa árvore que Paulo da Portela plantou a sementinha, que hoje eu estou colhendo, outros possam colher mais a frente também”.



Neste ano, a rainha veio fantasiada de Diva da Lapa, casando com a bateria caracterizada de malandro. Segundo ela, em conjunto com os ritmistas, a bateria abriu os caminhos para a Azul e Branca de Madureira.