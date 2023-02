Portela leva show de drones para o desfile - Reprodução

Publicado 21/02/2023 00:17 | Atualizado 21/02/2023 00:20

Rio - A Portela encantou o público logo no início do desfile na noite desta segunda-feira. A agremiação utilizou drones para homenagear a escola e figuras marcantes da agremiação e iluminou o céu da Marquês de Sapucaí. Os nomes de Paulo da Portela, Natal, Clara Nunes, Candeia, Monarco e Dodo puderam ser vistos nas alturas. A frase 'Portela 100 anos' e uma água também foram formadas no céu. As pessoas presentes no Sambódromo vibraram com o efeito e se emocionaram.

Nas redes sociais, os internautas elogiaram a utilização de drones no desfile. "Portela lacrou nos drones", comentou um. "Portela já chegou no desfile com balé de drones no céu. Demais", afirmou outro. "Esse efeito de luzes projetadas no céu com drones, pela Portela, é um dos efeitos mais geniais que já passou no sambódromo em todos esses anos", opinou uma terceira pessoa.

A Azul e Branca foi a segunda a desfilar nesta noite e vai apresentar o enredo “O azul que vem do infinito”, em celebração ao centenário da agremiação, desenvolvido pelos carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage.

Esse efeito de luzes projetadas no céu com drones, pela Portela, é um dos efeitos mais geniais que já passou no sambódromo em todos esses anos pic.twitter.com/VxBat4kUcf — Gabriel (@Gabriel_cunha30) February 21, 2023

A Portela já chegou no desfile com balé de drones no céu FODA DMS pic.twitter.com/QiMHSBW9CI — melisa (@megrassmann) February 21, 2023

Show de drones da Portela no céu da Sapucaí pic.twitter.com/erpoWdJy5H — Romulo Tesi (@Olajuca) February 21, 2023

Portela lacrou nos drones pic.twitter.com/AbbWZvCjOw — Gustavo Zago (@gustavozago) February 21, 2023