G.R.E.S Paraiso do Tuiuti desfila nesta segunda noite de desfile do Grupo Especial, nesta segunda(20) - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 20/02/2023 23:48 | Atualizado 20/02/2023 23:49

Rio - Um dos carros alegóricos do Paraiso do Tuiuti colidiu com um hidrante no fim do desfile da escola realizado na noite desta segunda-feira (20), segundo dia de apresentação do Grupo Especial. O acidente fez com que a água se espalhasse pela área de dispersão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o nível de água foi controlado por volta das 23h. No entanto, a batida deixou a pista molhada, o que pode diminuir a nota da escola de São Cristóvão.

O Grêmio Recreativo Paraiso do Tuiuti foi a primeira escola a desfilar nesta segunda-feira (20) de Carnaval. A escola de São Cristóvão levou para a Marquês de Sapucaí o enredo 'Mogangueiro da cara preta', desenvolvido pelos carnavalescos Rosa Magalhães e João Vítor Araújo.

O enredo contou como o maior rebanho de búfalos do país foi parar na Ilha de Marajó, no Pará. Uma história que remonta ao período das grandes navegações entre ocidente e oriente, passa pela arte e cultura marajoara, inclui a dança do carimbó, e aborda a reverência do povo a esses animais no folclore local.