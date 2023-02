Famosos prestigiam segundo dia de desfiles do Grupo Especial em camarotes na Sapucaí

Rio - A festa continua na Marquês de Sapucaí! Vários famosos conferem o segundo dia de desfiles do Grupo Especial, em camarotes no local, nesta segunda-feira. E o clima de romance está no ar. É que alguns casais trocaram beijinhos no Sambódromo, como Camila Queiroz e Klebber Toledo, Gabriela Prioli e Thiago Mansur e Agatha Moreira e Rodrigo Simas.

Outras celebridades que também marcaram presença em camarotes são: Juliana Paes, Lucy Alves, Cleo, Marcella Rica, Vitória Strada, Isabella Santoni, Monique Alfradique, Marcelo Adnet, Fernanda Gentil, Romário, Thiago Oliveira, Isabel Fillardis, Alexandra Richter, Nando Cunha, José Loreto, Igor Rickli, Alessandra Negrini, Juliana Didone e mais.

Nesta noite, seis escolas cruzam a Passarela do Samba: Paraiso do Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Imperatriz, Beija-Flor e Viradouro.

Relatar erro