Sete postos de saúde funcionam no Sambódromo durante o CarnavalRafael Catarcione / Prefeitura do Rio

Publicado 20/02/2023 22:50 | Atualizado 20/02/2023 23:00

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) transferiu seis pessoas para hospitais da rede municipal até às 22h desta segunda-feira (20), segundo dia de desfiles do Grupo Especial no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Os sete postos médicos no local já atenderam 112 pessoas até o momento.

Os postos da SMS estão distribuídos ao longo de todo o Sambódromo, montados nos setores 2, 7, 8, 10 e 11, além das áreas de concentração e dispersão, e funcionam das 19h até o final dos desfiles. São 170 profissionais envolvidos na operação. Em cada dia, o plantão tem 26 médicos, 17 enfermeiros e 27 técnicos de enfermagem para atender os integrantes das escolas, público ou trabalhadores.

Nas três primeiras noites de desfiles, quando se apresentaram as escolas de samba da Série Ouro e a primeira metade do Grupo Especial, desde a última sexta-feira (17), os postos médicos do Sambódromo realizaram 1.116 atendimentos, com 78 remoções para a rede hospitalar do município.