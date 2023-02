Moacyr Luz comenta samba do Paraíso do Tuiuti - Beatriz Perez / Agência O Dia

Moacyr Luz comenta samba do Paraíso do TuiutiBeatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 20/02/2023 21:38 | Atualizado 20/02/2023 22:24

Rio - O compositor Moacyr Luz afirmou que o samba-enredo deste ano do Paraíso do Tuiuti proporcionou uma oportunidade de se arriscar. A escola vai contar como os búfalos vieram para o Brasil, mais especificamente na Ilha de Marajó, no Pará.

fotogaleria

"Todo compositor sonha em fazer uma coisa diferente quando projeta uma carreira. Fugir do que está na moda. Tentar arriscar. Somos vários parceiros. O enredo ajudou muito. Eu era garoto e achava que não havia búfalo no Brasil", contou o compositor. "Todo compositor sonha em fazer uma coisa diferente quando projeta uma carreira. Fugir do que está na moda. Tentar arriscar. Somos vários parceiros. O enredo ajudou muito. Eu era garoto e achava que não havia búfalo no Brasil", contou o compositor.

O Paraíso do Tuiuti é a primeira escola a cruzar a Passarela do Samba na noite desta segunda-feira. A agremiação de São Cristóvão leva para a Avenida o enredo 'Mogangueiro da cara preta', desenvolvido pelos carnavalescos Rosa Magalhães e João Vítor Araújo.