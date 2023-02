Presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, comentou a situação vivida pelas escolas da Série Ouro - Divulgação/ Liesa/ Magaiver Fernandes

Presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, comentou a situação vivida pelas escolas da Série OuroDivulgação/ Liesa/ Magaiver Fernandes

Publicado 20/02/2023 17:43

Rio - No segundo dia de desfiles da Série Ouro, que aconteceu no último sábado (18), em que oito escolas fecharam as apresentações da categoria no Carnaval 2023, Jorge Perlingeiro, presidente da Liga das Escolas de Samba (Liesa), pediu melhores condições para a divisão de acesso, como a construção de barracões. Ele ressaltou ainda a importância de as agremiações receberem investimento maior, como acontece com o Grupo Especial. As declarações foram feitas em entrevista à "Rádio Tupi".



Perlingeiro contou que conversou algumas vezes com o prefeito Eduardo Paes sobre a situação das escolas da Série Ouro, que vivem a expectativa da construção da Cidade do Samba 2, para contarem com barracões próprios das agremiações.



"Prefeito Eduardo, o carnaval da Liesa é nosso, você cede o sambódromo para nós através de um contrato, mas a Série Ouro é sua, você precisa cuidar das escolas de samba porque eles não têm barracão, estão um embaixo de ponte, outro debaixo de viaduto, outro na rua, mas eu sei que você não tem culpa disso porque a subvenção é muito pequena e, modéstia à parte, eu ajudei muito a aumentar esse valor, porque eu acho que bom e bonito custa caro, não é barato não. Nossas escolas estão gastando 10 milhões cada uma para colocar o carnaval na rua. Já na Série Ouro, se gasta R$ 400 mil. Tudo bem que a gente vem com 4 mil componentes e eles vêm com 800, mas tem quatro alegorias, tem todos os quesitos para serem defendidos", desabafou.

No comando da Liesa há dois anos, ele comentou a situação da Série Ouro e a comparou com as categorias de base do futebol, destacando a necessidade de maiores investimentos na divisão de acesso, para que o espetáculo como um todo saia fortalecido, inclusive as escolas do Grupo Especial.

"Quanto mais forte for o grupo de acesso, mais e melhor haverá a renovação dos profissionais. Acho que isso aqui, nada mais é do que uma grande vitrine para os dirigentes do Grupo Especial olharem o que está acontecendo aqui para pinçar profissionais e levar para suas escolas. Isso é rotatividade, como no futebol, o juvenil, o aspirante, tudo isso também para levar gente para o time principal", apontou.



Na ocasião, Perlingeiro também aproveitou para falar sobre as expectativas e revelar detalhes da próxima edição dos desfiles, em 2024, quando a Liesa irá completar 40 anos de história.



"Para mim, o Carnaval do ano que vem será super especial, eu vou sair dessa casa com chave de ouro, na edição dos 40 anos da Liga. Vou fazer um mega evento no ano que vem, com coisas que as pessoas não irão acreditar: um tema de abertura especial de 40 anos, um camarote especial para 800 convidados que participaram dessa trajetória, os beneméritos, grandes beneméritos e fundadores, um mega livro de capa dura comemorando a história desses anos e um mega show com grandes artistas. Eu acho que 40 anos precisam ser comemorados com um mega desfile e uma grande abertura", revelou.



O mandatário encerrou fazendo um balanço da sua gestão à frente da instituição, destacando os momentos difíceis vividos logo que assumiu, durante a pandemia de Covid-19.



"Peguei a Liesa no pior momento da história, com uma pandemia que não tinha tamanho. Realizamos um carnaval fora de época que foi elogiado por todos e esse ano com todas as conquistas que os tivemos de frequência e tudo mais, isso me dá toda a tranquilidade de dizer que estamos no caminho certo, contando com meus pares, aqueles que me auxiliam, eu não sou grande sozinho", destacou.

A apuração da Série A acontecerá na Quarta-feira de Cinzas (22), depois da apuração do Grupo Especial. Neste ano, somente a campeã irá subir para a elite.

As duas últimas colocadas no desfile serão rebaixadas para a Série Prata e vão desfilar na Nova Intendente, no ano que vem.