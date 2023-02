Shayene Cesário - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Shayene CesárioThalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 20/02/2023 23:59 | Atualizado 21/02/2023 00:00

Rio - Shayene Cesário, primeira musa da Portela, esteve entre as convidadas a participar da homenagem pelo centenário da Portela, segunda escola a passar pela Avenida nesta segunda-feira. Essa é a primeira vez desde a morte do marido, Wilson Moisés, ex-presidente da Vila Isabel morto em setembro do ano passado. Ela contou ao DIA que a dor do luto não passou, mas o Carnaval e a energia da escola a ajudaram.

"Eu não tive muita preparação. Confesso que estou super tensa. Hoje foi um dia corrido, vendo fantasia e os últimos detalhes. Optei por chegar também mais cedo pra me arrumar com calma. Eu me sinto muito acolhida na Portela, uma escola que eu tenho uma conexão há mais de uma década. É um marco estar aqui hoje e fazer parte disso", disse Shayene, com brilho nos olhos.

Para a noite desta segunda, Shayene vestiu uma fantasia representando Carmem Miranda. "Eu venho hoje representando esse ícone do Carnaval e nada melhor que a Carmem com toda a sua extravagância das roupas". A roupa da musa é composta por centenas de pedras pratas e um adereço na cabeça, farto de lantejoulas.