Mari Bridi curte segundo dia de desfiles na Marquês de Sapucaí - Leo Marinho/ RT Fotografia

Publicado 20/02/2023 23:40 | Atualizado 21/02/2023 01:23

Rio - Mari Bridi caprichou no look para prestigiar a segunda noite de desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí. Nesta segunda-feira, a influenciadora ostentou a barriga sarada ao combinar um cropped e saia para cair na folia e falou sobre a escolha do figurino.