Martinho da Vila acenou para o público presente no Sambódromo - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Martinho da Vila acenou para o público presente no SambódromoThalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 21/02/2023 01:13 | Atualizado 21/02/2023 01:30

Rio - O cantor e compositor Martinho da Vila, presidente de honra da Unidos de Vila Isabel, é destaque do abre-alas da escola da Zona Norte do Rio. O ícone do samba levantou a arquibancada ao saudar os presentes com um aceno.

Martinho desfilou em um carro alegórico que pedia passagem pela Avenida, saudando o povo presente e a imprensa falada, escrita e televisada. O cantor, símbolo da escola, ficou em evidência na estrutura.

Já Luís Guimarães, presidente da Unidos de Vila Isabel, afirmou que a escola não medirá esforços para buscar o seu quarto título do Carnaval carioca. "Vamos em busca do tetra! Não medimos esforços para fazer o melhor nessa noite. Vamos com tudo, com Deus e com Evoé!", disse.

A Vila Isabel perpassa em seu enredo 'Nessa Festa, Eu Levo Fé' desde a mitologia greco-romana até o nosso São João, passando pela cultura indígena de Parintins e toda influência africana nas festas em todo o Brasil. A Azul e Branca é a terceira a desfilar pelo segundo dia de apresentação do Grupo Especial, já na madrugada desta terça-feira (21).