Confira as imagens do desfile da Portela na Sapucaí

Rio - Maior campeã do Carnaval carioca, a Portela entrou na Avenida com atmosfera perfeita para conquistar mais um título, embalada pela celebração do seu centenário. Baluartes em peso no abre-alas com a imponente águia, componentes emocionados, gritos de 'É campeã' vindos das arquibancadas... No entanto, um grave problema com a terceira alegoria, bem em frente ao primeiro módulo de jurados, comprometeu e muito o desempenho da Azul e Branco.

