Empurradores não conseguiram seguir com o carro, que chegou a bater na grade das frisas do Setor 3 - Raphael Perucci/Agência O DIA

Publicado 21/02/2023 00:42 | Atualizado 21/02/2023 02:35

Rio - Um momento de grande tensão marcou o início do desfile da Portela, que celebrou seus 100 anos na Avenida. A terceira alegoria, que representava os 'Carnavais de Guerra', nos anos 1940, apresentou problemas pouco antes de passar pela primeira cabine de jurados, em frente ao Setor 2.

Empurradores não conseguiram seguir com o carro, que chegou a bater na grade das frisas do Setor 3. O problema demorou a ser resolvido, e um buraco gigantesco, de aproximadamente 100 metros, se abriu em frente aos julgadores.



Diante do incidente, a escola deverá perder pontos preciosos em Evolução e Harmonia, já que as alas precisaram ficar paradas durante um bom tempo, até o carro conseguir seguir adiante.

Segunda da noite a se apresentar, a Portela celebrou seus 100 anos de fundação com homenagens a baluartes na Sapucaí, no desfile desta segunda-feira (20). De baixo da profecia de que 'o samba dominaria o mundo', a Azul e Branco iluminou a Avenida com o seu legado. No ano passado, a agremiação ficou em 5º lugar.