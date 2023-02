Giba e a mulher, Maria Luiza Daudt - Rachel Siston / Agência O Dia

Rio - O centenário da Portela reuniu na Marquês de Sapucaí não só personalidades da música e da televisão brasileira, como também grandes nomes do esporte. Os ex-jogadores de vôlei e de futebol, Giba e Cafu marcaram presença no desfile da escola com as respectivas mulheres, Maria Luiza Daudt e Mariá Moraes.

Para o medalhista olímpico pela seleção brasileira de vôlei, desfilar com a Portela, sua escola de coração, é a mesma sensação de entrar em quadra. O ex-atleta também se disse encantado com a paixão e dedicação da comunidade pela agremiação.

"Arrepia, só de lembrar, já dá um arrepio. Eu não sou carioca, mas você ver a paixão do ano inteiro, é mais que um time de futebol, porque é um evento que acontece uma vez no ano e todo mundo, toda a comunidade se engaja nisso. Você vê as senhoras da melhor idade, de 85 anos que ainda costuram, vão costurando e cantando o enredo, é maravilhoso. É muito amor envolvido", afirmou Giba, que exaltou o Carnaval carioca.

"Parabéns a todo mundo que está envolvido, à todas as escolas, à cidade, dos garis até os presidente das escolas. Parabéns ao Rio de Janeiro de novo por parar o mundo para a ver a festa mais maravilhosa da Terra", disse.

Já o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira de futebol se disse orgulhoso do legado da Azul e Branca e está confiante na conquista de mais um título para a maior vencedora do Grupo Especial.

"Esse momento da Portela está sendo algo muito orgulhoso para mim. Com mestre de bateria, com uma boa bateria e o conjunto total faz com que você chegue no êxito e a Portela tem tudo para fazer acontecer", disse Cafu, que também destacou a emoção de celebrar o centenário.

"O centenário da Portela é um momento histórico para a escola, para nós que gostamos de samba, homenageando nosso glorioso Monarco. Acho que tem tudo para a escola conseguir esse título esse ano", afirmou.