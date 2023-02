G.R.E.S Portela desfila nesta segunda noite de desfile do Grupo Especial, nesta segunda-feira(20). Foto: Reginaldo Pimenta/Agencia O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/02/2023 00:02 | Atualizado 21/02/2023 00:19

Rio - A Portela foi a segunda escola a pisar na Avenida nesta segunda-feira (20) e adentrou à Marques de Sapucaí levando no abre-alas a tradição da velha-guarda e artistas portelenses. Entre os grandes nomes a compor a alegoria estão Zeca Pagodinho, Marisa Monte, Paulinho da Viola e Tia Surica.

Com um sorriso no rosto, Zeca se mostrou grato pelo convite da Portela e foi sucinto após ser homenageado na noite anterior pela Grande Rio. "Estou me sentindo muito bem!”



Paulinho da Viola afirmou estar nervoso e que é uma emoção muito grande poder fazer parte do centenário da escola. "Cada vez é única, parece sempre a primeira vez", disse ele, logo depois de dar um longo aperto de mãos em Zeca Pagodinho.



Marisa Monte, que já gravou com nomes da Velha Guarda da agremiação, comemorou: "É a coisa mais linda, é uma alegria estar aqui com meus amigos. Meu coração se enche se alegria em celebrar esse centenário único. É um ano muito especial".

A Portela celebrou seus 100 anos de fundação com homenagens a baluartes na Sapucaí, no desfile desta segunda-feira (20). De baixo da profecia de que 'o samba dominaria o mundo', a Azul e Branca iluminou a Avenida com o seu legado. No ano passado, a escola ficou em 5º lugar na competição.