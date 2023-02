Portela conta com a presença de porta-bandeira e mestre-sala vencedores em 1964 - Beatriz Perez / Agência O Dia

Portela conta com a presença de porta-bandeira e mestre-sala vencedores em 1964Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 21/02/2023 00:14 | Atualizado 21/02/2023 00:16

Rio - A histórica porta-bandeira da Portela, Vilma Nascimento, desfilou ao lado de Jerônimo Patrocínio, um dos principais mestres-salas da Azul e Branca de Madureira. Os dois desfilaram no Carnaval de 1964, quando conquistaram o título com o enredo "O segundo casamento de Dom Pedro I". Naquele desfile, Jerônimo desfilou como passista.



"É uma emoção muito grande estar recebendo essa homenagem da Portela. Emoção muito grande estar nos cem anos", afirmou Vilma Nascimento.



O mestre-sala Jerônimo contou que está com o coração a 240 BPM. Ele já desfilou 67 vezes pela escola do coração. "Emoção muito grande porque sou Portela de outro tempo", afirmou.

Cem anos de fundação

De Oswaldo Cruz para o infinito, a Portela celebra seus 100 anos de fundação com homenagens a baluartes na Sapucaí, nesta segunda-feira (20). De baixo da profecia de que 'o samba dominaria o mundo', a escola garantiu que irá iluminar os caminhos da passarela com o seu legado, numa jornada atemporal.

Na ocasião, a escola apresenta o enredo “O azul que vem do infinito”, sob o comando do casal de carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage. O enredo é contado a partir do olhar de cinco personagens que, em seus períodos de vida e protagonismo na 'Majestade do Samba' e no carnaval, contemplaram toda a história da escola.

O último título da escola foi no ano de 2017 com o enredo 'Quem Nunca Sentiu o Corpo Arrepiar Ao Ver Esse Rio Passar'.

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela foi fundado em 11 de abril de 1923 no bairro de Oswaldo Cruz, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Sendo a mais antiga escola de samba em atividade permanente e a única que participou de todos os desfiles de agremiações da cidade.