Sheron Menezzes na concentração do desfile da Portela - Edson Aipim/ Agnews

Sheron Menezzes na concentração do desfile da Portela Edson Aipim/ Agnews

Publicado 20/02/2023 23:46 | Atualizado 20/02/2023 23:54

Rio - Rainha de bateria da Portela entre 2011 e 2012, Sheron Menezzes voltou à Marquês de Sapucaí como parte do centenário da escola de Madureira. A agremiação com mais títulos no Carnaval carioca entrou na Avenida com o enredo "O Azul que vem do Infinito", celebrando o legado da agremiação. Emocionado, a atriz disse que é impossível conter o nervosismo antes do desfile.



"Por enquanto, (meu coração) ele está pulsando normal, mas daqui a pouco, eu me conheço, ele triplica e eu começo a ficar nervosa", brincou a atriz.



No ar com a novela "Vai na Fé", da TV Globo, Sheron foi homenageada junto com antigas rainhas, como Adriane Galisteu e Luíza Brunet, e vai atravessar o Sambódromo junto com a bateria. Emocionada, a artista falou sobre seu amor pela Azul e Branca.



"Eu falaria (para a Águia de Madureira) que ela me emociona a cada grito, não consigo viver sem. Quando a Águia grita, meu coração explode. Não sei nem te dizer, nem explicar o que eu sinto", declarou.

Desfile do centenário

Nenhuma outra escola de samba do Rio tem 22 campeonatos — sete deles consecutivos —, e nenhuma tem 100 anos de história. Segunda escola a entrar na Avenida, a fundação conta sobre o seu centenário na Marquês de Sapucaí. Mais do que o aniversário, a Portela e o mundo do samba celebram a revolução que a escola trouxe para o Carnaval.



Apresentando o enredo "O azul que vem do infinito”, sob o comando dos carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage, a escola conta a sua história a partir do olhar de cinco personagens que, em seus períodos de vida e protagonismo na 'Majestade do Samba', viveram a história da escola.