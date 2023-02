Confira as imagens do desfile do Paraiso do Tuiuti na Sapucaí

Rio - O Paraiso do Tuiuti abriu a segunda noite de desfiles do Grupo Especial levando para a Sapucaí um enredo que explorou a riqueza da cultura da Ilha do Marajó, no Pará, e presença dos búfalos, símbolos da região. O caminho escolhido pelos carnavalescos Rosa Magalhães e João Vitor Araújo começou com uma viagem pela Índia, origem do animal, e terminou com uma homenagens às manifestações folclóricas do Marajó.

Relatar erro