Mayara Lima é Rainha de Bateria da Paraiso do Tuiuti - Daniel Pinheiro/ AgNews

Publicado 20/02/2023 23:09 | Atualizado 20/02/2023 23:10

Rio - Mayara Lima fez sua estreia como Rainha de Bateria do Paraiso do Tuiuti em grande estilo, na noite desta segunda-feira. Para o desfile, a beldade se caracterizou de Deusa Marajoara e esbanjou beleza e boa forma na Avenida. Ela, que desfila pela agremiação desde 2011, também mostrou muito samba no pé.

Mayara foi coroada Rainha de Bateria da agremiação, em maio do ano passado, após conquistar a web ainda no pré-carnaval quando viralizou um vídeo em que ela, na época Princesa de Bateria, mostrava sincronia com os ritmistas da Tuiuti. Cria da comunidade, a dançarina passou por todas as alas de uma agremiação até alcançar o posto mais alto na escola de São Cristóvão.

O Paraíso do Tuiuti foi a primeira escola a cruzar a Passarela do Samba na noite desta segunda-feira. A agremiação de São Cristóvão leva para a Avenida o enredo 'Mogangueiro da cara preta', desenvolvido pelos carnavalescos Rosa Magalhães e João Vítor Araújo.