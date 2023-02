Intérprete Wander Pires - Beatriz Perez / Agência O Dia

"Graças a Deus o Tuiuti é uma escola maravilhosa que me recebeu de braços abertos. Estou com grandes expectativas. Temos um grande samba", afirmou Pires.



Dono de uma das vozes mais conhecidas do Carnaval carioca, Wander Pires estreia na agremiação no carnaval deste ano. O intérprete, que costuma ostentar um topete, desfilou com um chapéu de vaqueiro.

O enredo do Tuiuti 'Mogangueiro da cara preta', trata das histórias dos búfalos da Ilha de Marajó, no Pará. A escola de São Cristóvão usa a história de como o búfalo foi parar na ilha para, através do enredo, exaltar a cultura do estado do Pará, com a presença, por exemplo, do carimbó.