Na foto, os coreógrafos Lucas Maciel e Karina Dias da comissão de frente da Paraíso da TuiutiBrenda São Paio/Agência O DIA

Publicado 20/02/2023 22:26 | Atualizado 20/02/2023 22:34

Rio - Os coreógrafos Lucas Maciel e Karina Dias estão juntos pela primeira vez à frente da comissão de frente do Paraiso da Tuiuti, que esse ano vem contado a história da chegada dos búfalos à Ilha de Marajó. Maciel, que já assinou a comissão, garante que a primeira escola da segunda noite de desfiles vai emocionar na Avenida e promete surpresas para o público.

"Podem esperar uma comissão de frente com bastante surpresas, mas com um toque de emoção. A gente vai contar um pouco da história da saga do búfalo na comissão de frente. A gente vai fazer uma síntese do enredo, mas com um toquinho especial, porque tem que ter uma surpresa, né? E vamos fechar com toque de emoção", contou o coreógrafo.Maciel também falou sobre a quantidade de integrantes que vem na comissão de frente esse ano. Ao total, 30 bailarinos vão participar da apresentação, mas somente 15 podem ficar aparentes no desfile."A gente tem uma troca de elenco nos jurados, então estamos vindo com trinta pessoas no total. É trabalhoso, elenco duplo, mas é isso, tudo para o embelezamento da festa", explicou.Pela primeira vez à frente da comissão de frente da Azul e Amarela, Karina Dias assumiu que agora o momento é de apresentar o trabalho que vem sendo feio desde agosto do ano passado."É a minha primeira vez junto com o Maciel, então, a gente está um pouquinho ansioso. Eu, particularmente, estou muito ansiosa, mas eu acho que é uma ansiedade boa. É a finalização de um trabalho, um trabalho de bastante tempo, a gente começou com essa ideia em agosto, setembro a gente começou a trabalhar", disse a coreógrafa.A comissão é formada, em sua maioria, por estreantes no Carnaval e bailarinos do corpo de balé do Teatro Municipal. O grupo chegou à Marquês de Sapucaí por volta das 11h de hoje para se preparar para o desfile. Ruan Lima, 26, conta que nos últimos quatro meses, eles estão se dedicando totalmente à comissão de frente."Nossa comissão ficou ensaiando durante quatro meses, um trabalho muito árduo, muito difícil. A nossa coreografia é um mistura da Índia com o estilo do carimbó. Nossos coreógrafos se dedicaram muito para entregar esse trabalho. Esperem o melhor dessa noite e que vocês vão se surpreender, também", disse o bailarino, que já se apresentou nas comissões de frente da São Clemente e do Império da Tijuca antes.O jovem destacou também a responsabilidade de ter um grupo de estreantes em um dos quesitos mais importantes do desfile."Para muitos é a primeira vez que estão realizando um trabalho de comissão de frente e estrear no grupo especial é um trabalho mais difícil, porque são ensaios de madrugada, entre janeiro e fevereiro a gente já não tem mais hora para acabar ou começar os ensaios. Muito preparo físico, psicológico, apoio da família, dos amigos, isso é muito importante para que a gente possa entregar esse trabalho emocionante, que mexe com a gente de todas as maneiras, porque representar o trabalho de uma escola em um quesito tão importante como a comissão de frente é uma responsabilidade muito grande", finalizou Ruan.