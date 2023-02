Foliões cantam 'Baby Shark' para distrair bebê durante viagem de metrô no Carnaval do Rio - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 20/02/2023 19:28

Um vídeo fofo com foliões cantando a música infantil 'baby shark' para alegrar uma bebê viralizou na internet, neste domingo (19). A cena filmada dentro do metrô foi compartilhada no Twitter e já tem mais de 5 milhões de visualizações.



Na filmagem, feita por um dos passageiros, é possível ver um grupo grande de foliões cantando para uma bebê segurada pela mãe. Os jovens cantam e fazem coreografia da música Baby Shark, enquanto a criança se diverte no colo da mãe.

O coro da música cresce com outras pessoas na composição do metrô que estavam no mesmo vagão. Depois do hit Baby Shark, os jovens ainda cantam 'Ilariê' e 'Cinco patinhos foram passear', da Xuxa. O coro da música cresce com outras pessoas na composição do metrô que estavam no mesmo vagão. Depois do hit Baby Shark, os jovens ainda cantam 'Ilariê' e 'Cinco patinhos foram passear', da Xuxa.

No RJ ninguém explica o carnaval kkkk puxei o baby shark pra neném da moça no metrô e geral veio junto kkkk eu amo meu país RJ pic.twitter.com/8ihhiRjnod — Marquinho Lobo (@mvfernandes23) February 19, 2023



A intenção dos jovens de acalmar a bebê parece que dá certo. Em dado momento, a filmagem mostra a pequena sorrindo para o grupo, enquanto a mãe também se diverte com a brincadeira.



No Twitter, onde as imagens foram compartilhadas mais de 5 milhões de visualizações já foram registradas. "No RJ ninguém explica o carnaval kkkk. Puxei o baby shark pra neném da moça no metrô e geral veio junto kkkk. Eu amo meu país RJ", compartilhou o autor do vídeo. A intenção dos jovens de acalmar a bebê parece que dá certo. Em dado momento, a filmagem mostra a pequena sorrindo para o grupo, enquanto a mãe também se diverte com a brincadeira.No Twitter, onde as imagens foram compartilhadas mais de 5 milhões de visualizações já foram registradas. "No RJ ninguém explica o carnaval kkkk. Puxei o baby shark pra neném da moça no metrô e geral veio junto kkkk. Eu amo meu país RJ", compartilhou o autor do vídeo.

Em 2020



Essa foi a segunda vez que foliões são registrados interagindo com crianças usando músicas infantis. O outro momento fofo também foi registrado durante o Carnaval de 2020 no metrô do Rio. Naquele vídeo, uma menina interagia com um grupo de jovens, que seguia os pedidos da pequena na hora de cantar. A cena impagável chamou a atenção nas redes e se tornou viral.