Fantasia de Rebecca representa os amores efêmeros - Beatriz Perez / Agência O Dia

Fantasia de Rebecca representa os amores efêmerosBeatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 20/02/2023 17:33

Rio - MC Rebecca surpreendeu seus seguidores do Instagram, nesta segunda-feira (20), ao mostrar o estado que seus pés ficaram após uma maratona de três dias de bloco e um desfile na Sapucaí. A cantora publicou, nos Stories, uma foto dos pés com bolhas e machucados, e, com bom humor, escreveu: "O pé fica assim".

fotogaleria

Rebecca entrou na avenida como musa do Acadêmicos do Salgueiro na primeira noite de desfiles do Grupo Especial. A escola foi a quinta a passar pelo sambódromo.

Na última semana, MC Rebecca fez shows na quinta, sexta e sábado em três blocos diferentes no Carnaval de Salvador, ao lado de Ivete Sangalo, Anitta e Major Lazer.