Organizadores do bloco 'Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho' estimam a presença de mais de 3 mil pessoas no cortejo - Pedro Medeiros/Agência O Dia

Publicado 20/02/2023 15:27 | Atualizado 20/02/2023 15:28

Rio - O bloco infantil “Largo do Machadinho, mas não largo do suquinho” fez a festa dos pequenos foliões no início da tarde desta segunda-feira (20), na Praça do Largo do Machado, Zona Sul do Rio. Com estimativa de cerca de 3 mil pessoas presentes, o bloco voltado para o público infantil e juvenil voltou desfilar suas marchinhas após dois anos de paralisação, devido a pandemia.

Muito confete, serpentina e música para embalar as brincadeiras das crianças, que tem espaço prioritário no bloco. O ambiente agradável para os pequenos serem introduzidos à cultura do Carnaval foi o que fez o morador do Cachambi, na Zona Norte, Carlos Eduardo dos Santos, de 41 anos, levar as três filhas e a cachorrinha para curtir.

Carlos Eduardo dos Santos, de 41 anos, levou as duas filhas e o cachorro para pular o carnaval no Largo do Machadinho Pedro Medeiros/Agência O Dia

"Já é uma tradição nossa vir aqui. É um bloco que acolhe todas as famílias, bem organizado e que nos sentimos seguros, vide o policiamento notado em volta. A Lara, de 10 anos, Alice, de 6, e Heloísa, de 3, se esbaldam fazem questão de chegar cedo e só ir quando acaba", disse.

O empresário Marcos Silva foi outro que levou as filhas Laura e Morena, de 7 e um 1 ano, respectivamente. De acordo com ele, a participação delas serve para reforçar nelas, já desde pequenas, a importância cultural do Carnaval para o carioca. “Hoje, elas estão mais felizes que tudo. Isso é muito recompensador para nós, pais”, pontuou.