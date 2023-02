Sandra Annenberg e Ernesto Paglia curtem Carnaval juntos em São Paulo - Reprodução / Instagram

Publicado 20/02/2023 16:18

Sandra Annenberg e Ernesto Paglia curtiram os desfiles das escolas de samba no Sambódromo de São Paulo com muitos beijinhos. Nesta segunda-feira, a jornalista compartilhou os registros da noite ao lado do marido e fez uma reflexão sobre o Carnaval.

"Um novo amor está surgindo… Confesso, nunca fui do agito do Carnaval… Mas algo em mim está mudando e eu simplesmente amei sentir a felicidade das pessoas vivendo estes momentos de pura alegria! Só no Brasil mesmo pra sermos felizes apesar de tudo… Fui conquistada e agora vou aguardar até o próximo carnaval chegar!", escreveu Sandra.

Os jornalistas estão juntos desde 1994 e têm uma filha, Elisa, de 19 anos.