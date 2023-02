Bruna Marquezine e Enzo Celulari são vistos no mesmo camarote na Sapucaí - Reprodução Internet

Bruna Marquezine e Enzo Celulari são vistos no mesmo camarote na SapucaíReprodução Internet

Publicado 20/02/2023 10:39 | Atualizado 20/02/2023 10:45

Rio - A atriz Bruna Marquezine assistiu ao primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial em um camarote na Marquês de Sapucaí, neste domingo. Quem também estava por lá e, diga-se de passagem, bem próximo de Bruna era seu ex-namorado, Enzo Celulari.

Em vídeos que circulam na internet, a atriz aparece sambando no local e o filho de Claudia Raia e Edson Celulari pode ser visto ao fundo. Em outro momento, Bruna anda com Gabriel David, um dos melhores amigos de Enzo, na Avenida. E quem está ao fundo da imagem? Ele mesmo: Enzo Celulari.

A proximidade entre os dois, no entanto, pode não ser indício de nada, já que houve especulações de que Enzo teria ficado com Jade Picon em um camarote nos desfiles da Série Ouro, que aconteceu na sexta-feira e sábado.

Bruna Marquezine e Enzo Celulari namoraram por cerca de um ano. O casal terminou o relacionamento sem muito alarde. Eles estavam juntos desde junho de 2020, mas só assumiram em abril de 2021. Apesar do término, os dois parecem ter continuado amigos, já que em fevereiro deste ano Bruna curtiu uma foto de Enzo tomando banho de cachoeira e, recentemente, ela curtiu uma foto do ex com o novo irmão, filho recém-nascido de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello.

Ultimamente, Bruna Marquezine estava bem próxima de Xolo Maridueña, com quem faz par romântico no filme "Besouro Azul". Apesar das especulações, Bruna e Xolo nunca assumiram o romance. O ator vinha constantemente ao Brasil para curtir alguns eventos com a atriz e os familiares dela. No entanto, a "amizade" parece ter esfriado e os dois não têm postado mais nada juntos.