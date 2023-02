Paolla Oliveira - Daniel Pinheiro / Agnews

Publicado 20/02/2023 08:42 | Atualizado 20/02/2023 08:53

Rio - A atriz Paolla Oliveira desfilou pela sua escola do coração, Acadêmicos do Grande Rio, na noite deste domingo, primeiro dia de desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. Durante apresentação que homenageava o sambista Zeca Pagodinho, a rainha de bateria usou um figurino com as armas e metais de Ogum.

A fantasia ousada chamou a atenção dos internautas por expor todo o corpo da musa, inclusive seu bumbum e coxas. "Estou pronta, e vocês?! Rumo a mais um desfile histórico da nossa @GrandeRio no Carnaval Carioca... Vem com a gente celebrar Zeca Pagodinho e Duque de Caxias", disse a atriz em suas redes sociais.

Esta é a quinta vez que Paolla desfila como rainha de bateria pela Grande Rio. A primeira vez foi em 2009. A artista é a primeira rainha de bateria a desfilar por três anos seguidos na agremiação: 2020, 2022 e 2023.