Ludmilla fazendo referência à personagem Hera Venenosa, dos quadrinhos da DC - Reprodução Internet

Ludmilla fazendo referência à personagem Hera Venenosa, dos quadrinhos da DCReprodução Internet

Publicado 20/02/2023 11:27

Rio - O Carnaval é a época certa para apostar em fantasias diferentes e se jogar na festança. Artistas como Pabllo Vittar, Luísa Sonza, Ludmilla e Glória Groove escolheram o tema desenhos animados para ousar em figurinos inovadores e animar os blocos nesses últimos dois dias de folia.

fotogaleria

Pabllo Vittar escolheu três fantasias divertidas. Com referências a 'Toy Story', 'Sakura Cardcaptors' e 'Naruto', a cantora animou os foliões de Salvador, Recife e São Paulo com o famoso 'Bloco da Pabllo'.

Luísa Sonza se jogou nos figurinos sensuais e alegres. 'A Vaca e o Frango', 'Corrida Maluca' e 'Bob Esponja' foram alguns desenhos em que a artista se baseou. Os blocos que Luísa se apresentou foram em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Salvador.

Com beleza e atitude, Glória Groove apostou em referências aos desenhos 'Winx' e 'Toy Story'. Até agora, a cantora se apresentou no Sapucaí e no 'Bloco das Gloriosas', em São Paulo.

Ludmilla mostrou que a danada é ela e ousou nos figurinos. A cantora usou fantasias baseadas dos quadrinhos da DC, com as personagens 'Hera Venenosa' e 'Madelyne Pryor'. Ludmilla se apresentou em Minas Gerais e Salvador, mas ainda cantará na Sapucaí ao lado de Neguinho da Beija-Flor.