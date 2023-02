Bloco volta após três anos longe da folia com tema 'Get Back' - Pedro Medeiros/Agência O Dia

Bloco volta após três anos longe da folia com tema 'Get Back'

Publicado 20/02/2023 13:50 | Atualizado 20/02/2023 14:14

Rio - Após três anos, o Sargento Pimenta, tradicional bloco do Rio, voltou a embalar dezenas de milhares de foliões no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira (20). Ao som dos maiores sucessos dos Beatles, o cortejo teve como tema a música "Get Back" e a estimativa dos organizadores é de que, pelo menos, 80 mil pessoas tenham comparecido ao local.

Laura de Castro, 31 anos, já atuou na banda e hoje participa dos bastidores, na produção. Segundo ela, esse carnaval “pós” pandemia é quase que libertador frente ao período de restrições vivido durante os últimos anos.

“O tema desse ano foi ‘Get Back’, um clássico da banda, que a tradução é volte. E essa é a nossa volta. É um marco. Poder estar junto de novo. O bloco, na verdade, nunca parou. As aulas on-line foram mantidas, mas todo nosso trabalho é para esse momento: para o carnaval”, disse.



O bloco, que teve início às 10h e seguiu até às 14h, possui uma estrutura com palco montado na altura da Praça Paris, no bairro da Glória. Durante toda a festa, o sol e o calor foram intensos. Uma foliã, inclusive, precisou ser removida a um posto médico. A mulher, que estava acompanhada de uma amiga, precisou passar por um processo de reidratação e foi liberada em seguida.



Para curtir a volta do bloco, muitos foliões capricharam na fantasia. Um deles foi o empresário Ralf Toenjes, de 31 anos, que aproveitou a semelhança com Sir Paul McCartney — talvez o Beatle mais famoso e certamente o mais bem sucedido dos quatro —, para se fantasiar como o cantor. Segundo ele, o resultado foi bom e rendeu uma série de pedidos para fotos.



“Há várias edições eu faço questão de comparecer. É incrível como a energia sempre se renova e é mais incrível que a anterior. Estar aqui é quase que obrigatório para começar o ano bem. É revigorante da mesma forma que é indescritível estar aqui depois de tudo que vivemos”, pontuou.