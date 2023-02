Claudia Raia desfilando pela Beija-Flor - Divulgação / Riotur

Claudia Raia desfilando pela Beija-FlorDivulgação / Riotur

Publicado 20/02/2023 15:27

Claudia Raia, que está 100% focada em cuidar do filho recém-nascido, Luca, ficará de fora da Sapucaí no Carnaval de 2023. Nesta segunda-feira (20), a atriz, que é madrinha da Beija-flor, compartilhou um vídeo sambando na avenida e desejou sorte para a escola de samba, que será a quinta a desfilar hoje.

"Quero desejar muita sorte aos meus queridos amigos da Beija-Flor, que desfilarão na madrugada de hoje! Que seja lindo, divino, brilhante e alegre. Meu coração está com vocês na avenida, aproveitem meus amores, saudades do nosso carnaval", escreveu Claudia Raia na publicação.

No mesmo post, a atriz compartilhou um trecho do programa Encontro, onde ela fala um pouco sobre o Carnaval: "Na verdade, Carnaval é mais do que a folia. Eu tenho uma ligação com a Beija-Flor, todo mundo sabe disto, que há 32 anos eu saio pela escola. Eu sou madrinha da escola, não sou madrinha de bateria, sou madrinha da escola, que a própria comunidade de Nilópolis me elegeu depois de tantos anos. Então, o Carnaval para mim é isto. É contar esta história na maior festa que existe no mundo. Quando você entra no sambódromo não tem igual. Eu que estou acostumada a fazer teatro e me apresentar para grandes plateias, não tem nada igual, nada parecido."