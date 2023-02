Erika Januza - Reprodução / Instagram

Publicado 20/02/2023 18:32

Publicado 20/02/2023 18:34

Horas antes de pisar na Sapucaí como Rainha de Bateria da Viradouro, nesta segunda-feira (20), Erika Januza apareceu emocionada nos Stories, do Instagram, e falou com os seguidores com a voz embargada.

"Chegou o nosso dia. Nem chegou a hora e eu já estou emocionada. Acho que este ano eu fiquei mais ansiosa do que ano passado, não sei o que é isto. E ano passado foi estreia. Eu estou muito feliz. Hoje seremos a última escola e vamos fechar com chave de ouro. Com todo gás, toda garra, todo amor que a gente levou aqueles ensaios.", iniciou a atriz.

"É hoje que a gente vai colocar tudo aquilo para fora. E a todos vocês que estiverem na Sapucaí, nos aguardem. Vamos levar todo o amor e representatividade de Rosa Maria Egipcíaca com a nossa Viradouro n Sapucaí. Eu estou muito emocionada, ansiosa e feliz. Espero vocês", finalizou.

A Unidos do Viradouro, com Erika Januza, está prevista para desfilar por volta das 2 horas da manhã, com um samba enredo que homenageia Rosa Maria Egipcíaca, autora do livro mais antigo escrito por uma mulher negra.