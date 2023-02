Caio Souza com sua invenção para curtir o Carnaval do Rio - Reprodução / Felipe Bezerra

Publicado 20/02/2023 18:23 | Atualizado 20/02/2023 18:35

Rio - Com uma câmera DSLR Canon, um monitor de 15 polegadas, uma armação de madeira e muita criatividade, o engenheiro Caio Souza, de 43 anos, montou uma inusitada fantasia de Carnaval. Nesta segunda-feira (20), a "Caion" - nome da câmera gigante - tirou mais de 1.000 fotos em apenas um bloco.

O carioca foi inspirado por um vídeo de uma rede social em que um japonês cria uma fantasia semelhante, mas não explica o processo de confecção.

Caio, então, inseriu a lente da sua câmera Canon dentro da fantasia virada para frente e colocou o monitor em suas costas para mostrar o resultado das fotos tiradas. A dinâmica é possível graças à uma ligação HDMI entre a câmera e o monitor.

O folião Caio Souza decidiu inovar neste Carnaval e foi tão bem sucedido que viralizou na web. Acontece que Caio apostou em se fantasiar como uma câmera DSLR. O fato que chamou a atenção dos internautas: a câmera funciona de verdade.



Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/pmUGDt3BpF — Jornal O Dia (@jornalodia) February 20, 2023

Em entrevista para o DIA, o fotógrafo amador disse que demorou cerca de 3 meses para construir a fantasia. "Desde novembro eu estou montando e a "camerona" estreou no dia 8 de janeiro, na abertura não oficial do Carnaval do Rio de Janeiro", relatou Caio.

Até agora, a fantasia que pesa 7 kg, já tirou cerca de 1.800 fotos neste Carnaval. Segundo o engenheiro, o mais interessante é a reação das pessoas ao perceberem que a fantasia realmente captura uma foto. "As pessoas até gritam quando eu viro de costas e mostro o resultado da foto no monitor", explica o empolgado carioca.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini