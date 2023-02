Adriana Galisteu está de volta ao Sambódromo depois de seis anos - Brenda São Paio / Agência O Dia

Publicado 20/02/2023 23:20 | Atualizado 20/02/2023 23:22

Rio - A apresentadora Adriane Galisteu vai desfilar ao lado da rainha de bateria, Bianca Monteiro, à frente da bateria da Portela na segunda noite de desfiles do grupo especial, nesta segunda-feira (20) no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Após seis anos longe da Avenida, Galisteu volta a passarela do samba no centenário da Azul e Branca de Madureira. Desta vez, acompanhada de sua família.



"É muito emocionante voltar a desfilar na Portela, agora com o Vitorio, afinal eu ganhei esse carnaval grávida dele. Depois, eu desfilei mais um ano com ele bebezinho e agora já tem 12 anos. Parece que estou apresentado o Carnaval para ele", disse, sob forte emoção.

Para ela, ser convidada para um desfile tão especial quanto o centenário da Portela é um presente e motivo de orgulho para a apresentadora, que garante se divertir muito junto a escola.



"Eu ganhei um presentaço, foi o maior presente que eu recebi. Eu estou muito emocionada, muito feliz e vou honrar esse convite", expôs.



Galisteu ainda assumiu os perrengues que passou há poucas semanas do desfile. Convidada para desfilar no início de janeiro, a apresentadora, que estava fora do Brasil, teve apenas duas semanas para finalizar a sua fantasia para o desfile desta noite.



"Eu tive que fazer essa fantasia em duas semanas, porque eu fui convidada no dia 11 de janeiro e eu estava fora do Brasil. Eu só voltei no dia 30 de janeiro e tive até hoje para resolver tudo isso", contou.

Cem anos de fundação

De Oswaldo Cruz para o infinito, a Portela vai celebrar seus 100 anos de fundação com homenagens a baluartes na Sapucaí, nesta segunda-feira (20). De baixo da profecia de que 'o samba dominaria o mundo', a escola garante que irá iluminar os caminhos da passarela com o seu legado, numa jornada atemporal.

Na ocasião, a escola vai apresentar o enredo “O azul que vem do infinito”, sob o comando do casal de carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage. O enredo é contado a partir do olhar de cinco personagens que, em seus períodos de vida e protagonismo na 'Majestade do Samba' e no carnaval, contemplaram toda a história da escola.

Com a Rainha de Bateria Bianca Monteiro na linha de frente, a 'Majestade', detentora de 22 títulos, promete brilhar até o infinito na Sapucaí. O último título da escola foi no ano de 2017 com o enredo 'Quem Nunca Sentiu o Corpo Arrepiar Ao Ver Esse Rio Passar'.

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela foi fundado em 11 de abril de 1923 no bairro de Oswaldo Cruz, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Sendo a mais antiga escola de samba em atividade permanente e a única que participou de todos os desfiles de agremiações da cidade.