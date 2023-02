Nicole Bahls curte camarote da Marquês de Sapucaí - Leo Marinho/ RT Fotografia

Nicole Bahls curte camarote da Marquês de Sapucaí Leo Marinho/ RT Fotografia

Publicado 21/02/2023 00:40 | Atualizado 21/02/2023 00:59

Rio - Nicole Bahls, 35 anos, confere o segundo dias do desfile do Grupo Especial em um camarote da Marquês de Sapucaí, nesta segunda-feira (20). A beldade disse que está ansiosa para assistir Sabrina Sato, Rainha de Bateria da Vila Isabel, na Avenida e declara sua torcida para a apresentadora.

fotogaleria

"Eu sou apaixonada por carnaval, sou suspeita. No Carnaval, a gente consegue se reunir com os amigos pra curtir as escolas e hoje é dia da Sabrina Sato, que trabalhou comigo no Pânico, então, pra mim, é um carinho imenso por ela, uma gratidão por tudo que a gente já viveu junto. Não podia deixar de prestigiá-la", comentou Nicole, que namora o empresário Marcelo Viana. "Sempre estou namorando no Carnaval, já estou acostumada, eu ainda não passei Carnaval solteira", lembra.

Bahls também revela se tem vontade de voltar a desfilar. "Esse ano o tempo ajudou muito o Carnaval, porque que não choveu. Acho que quando chove atrapalha muito, fica perigoso. Eu peguei um ano que fiquei traumatizada, a fantasia que era 15 quilos passou a pesar 60 quilos. Quando chove prejudica muito a evolução da escola. Eu falo com o coração bem apertado, vendo as escolas passarem e (com) vontade de estar ali", admite.