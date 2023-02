Portela foi a segunda escola a desfilar no segundo dia do Especial - Reginaldo Pimenta/Agencia O Dia

Portela foi a segunda escola a desfilar no segundo dia do EspecialReginaldo Pimenta/Agencia O Dia

Publicado 21/02/2023 00:48 | Atualizado 21/02/2023 00:52

Rio - Maior campeã do Carnaval carioca, a Portela entrou na Avenida com atmosfera perfeita para conquistar mais um título, embalada pela celebração do seu centenário. Baluartes em peso no abre-alas com a imponente águia, componentes emocionados, gritos de 'É campeã' vindos das arquibancadas... No entanto, um grave problema com a terceira alegoria, bem em frente ao primeiro módulo de jurados, comprometeu, e muito, o desempenho da Azul e Branco.

fotogaleria

Um momento de grande tensão marcou o começo do desfile da Portela. A terceira alegoria, que representava os Carnavais de Guerra, nos anos 1940, apresentou problemas pouco antes de passar ela primeira cabine de jurados, em frente ao setor 2. Com isso, empurradores não conseguiram seguir com o carro, que chegou a bater na grade das frisas do setor 3. Um momento de grande tensão marcou o começo do desfile da Portela. A terceira alegoria, que representava os Carnavais de Guerra, nos anos 1940, apresentou problemas pouco antes de passar ela primeira cabine de jurados, em frente ao setor 2. Com isso, empurradores não conseguiram seguir com o carro, que chegou a bater na grade das frisas do setor 3.

O problema demorou a ser resolvido, e um buraco gigantesco, de aproximadamente 100 metros, se abriu em frente aos julgadores. A escola deverá perder pontos preciosos em Evolução e Harmonia, já que as alas precisaram ficar paradas durante um bom tempo, até o carro seguir no desfile.



O início foi arrebatador com grandes nomes que construíram a história e a mística da escola, como Tia Surica, Noca, Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, Seu Mirinho (sócio mais antigo, de 92 anos), Marisa Monte, Mauro Diniz, Rixxa e tantos outros no abre-alas.



A águia-símbolo veio grandiosa, com efeito sonoro tradicional imitando o grunido da ave, toda dourada e com coroa na cabeça, simbolizando a Majestade do Samba, como é conhecida a Portela.



A comissão de frente, sob o comando de Leo Senna e Kelly Siqueira, representou a inspiração que os fundadores da escola tiveram ao criar a água, a bandeira e as cores da Portela. Em frente ao primeiro jurado, o grupo foi ovacionado pelas arquibancadas. Já na segunda cabine, a encenação teve pequenas falhas de sintonia entre os integrantes. O primeiro casal Marlon e Lucinha Nobre, representando a nobreza do samba, esbanjou entrosamento.



A bateria de mestre Nilo Sérgio fez uma exibição arrebatadora, com diversas paradinhas e bossas. Já no setor 1 o público foi brindado com uma apresentação especial. A presença da rainha Bianca Monteiro e de majestades de anos anteriores, como Adriane Galisteu, Sheron Menezzes e Luiza Brunet, deixou a noite ainda mais especial.



O componente da Portela, acostumado a dar o sangue por sua escola, cantou o samba-enredo e mostrou garra, mas o problema ocasionado pela falha em Evolução acabou com a Harmonia.



O trabalho dos carnavalescos Renato Lage e Marcia Lage teve o mérito de reviver enredos e outros momentos da escola em grande estilo, com destaque para as alegorias e fantasias.



Sem vencer desde 2017, a Portela decepcionou na parte técnica e terá que torcer por erros das coirmãs para poder sonhar com o desfile das Campeãs.