Gabi Martins recebeu críticas negativas no ano passadoThalita Queiroz / Agência O Dia

Rio - Depois de enfrentar duras críticas por causa de sua forma de sambar no Carnaval do ano passado, a ex-BBB e cantora Gabi Martins disse que volta à Sapucaí muito mais madura e confiante. A artista desfilou pela Unidos de Vila Isabel e sua fantasia representa o Dia dos Mortos no México, com bastante cor.

"Fiz muitas aulas de samba. Hoje vai ser a minha volta por cima. Ano passado as críticas me fizeram evoluir. Entra na Avenida uma Gabi mais natural e mais feliz", frisou.



Para alcançar a maturidade, Gabi confidenciou que recebeu um apoio para lá de especial. "A Sabrina Sato me acolheu com muito carinho, foi uma grande incentivadora. Disse que era pra eu procurar evoluir e fazer o deveria ser feito", revelou a ex-BBB.



Quem também apoiou a musa nesta nova fase foram os pais da artista, que estiveram no camarote da Sapucaí. "Eu falei para eles que no ano passado era apenas eu e eles (a família) contra todos. Esse ano sinto que estão todos na torcida", completou.



Para ter um bom desempenho na Sapucaí, a musa disse que fez uma dieta rígida e que está bem mais magra do que no ano passado. Para manter a boa forma, ela também contou com uma equipe de drenagem desde o início do dia. Gabi adiantou que ano que vem pretende retornar como musa da Azul e Branca.



Riqueza cultural de festas religiosas

A Vila Isabel perpassa em seu enredo "Nessa Festa, Eu Levo Fé" desde a mitologia greco-romana até o nosso São João, passando pela cultura indígena de Parintins e toda influência africana nas festas em todo o Brasil. A Azul e Branco é a terceira a desfilar pelo segundo dia de apresentação do Grupo Especial, já na madrugada desta terça-feira (21).

O cortejo que invade a Avenida promete contagiar o público para cantar forte e cantar alto, embalado pelo ritmo emocionante da bateria, a famosa Swingueira de Noel. A ideia é colocar todos para dançar e evocar a divindade que deu origem ao Carnaval.