Matheus Nachtergaele desfila na ImperatrizBeatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 21/02/2023 01:00 | Atualizado 21/02/2023 01:07

Rio - O ator Matheus Nachtergaele afirmou que pretende homenagear e agradecer ao Nordeste no desfile da Imperatriz Leopoldinense, quarta escola a desfilar no Sambódromo na madrugada desta terça-feira (21). O ator foi convidado pelo carnavalesco Leandro Vieira para representar Lampião ao lado da atriz Regina Casé, que será Maria Bonita no carro abre-alas da escola de Ramos.



Matheus afirmou que vai mais simbolizar do que atuar e que o desfile homenageando o cangaço e o Nordeste é de suma importância.



"Estarei muito mais simbolizando a alegria do que realizando uma interpretação. Temos que agradecer o Nordeste. Quero menos interpretar e mais agradecer. Eu topei de cara. Porque o Leandro é um gênio e eu queria aproveitar o desfile para homenagear o Nordeste, que conseguiu nos livrar do fascismo e nos colocar de volta na democracia", afirmou.

"Minha grande alegria é ser Lampião e quero estar no carro com alegria de agradecimento ao Nordeste", completou.