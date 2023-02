Sabrina Sato esbanja beleza, brilho e simpatia ao entrar na Avenida - Thalita Quieroz / Agência O Dia

Publicado 21/02/2023 01:12 | Atualizado 21/02/2023 01:15

Rio - Esbanjando beleza, brilho e simpatia, Sabrina Sato levantou a arquibancada ao entrar na Avenida pela Unidos de Vila Isabel, e distribuiu rosas, no início da madrugada desta terça-feira (21). "Vai ser lindo, vai ser emocionante. Eu estou muito feliz, gente", disse a rainha de bateria da Azul e Branca.

Assim que chegou, Sabrina — que está há 13 anos à frente da bateria da escola — distribuiu rosas vermelhas e brancas para o setor 1, como gesto de amor, assim como diz um trecho do enredo "Eu quero é mais me embriagar de tanto amor". Uma fã que foi contemplada com a flor se emocionou: "eu sou muito sua fã", disse a moça.

Terceira escola a desfilar, a Vila Isabel traz como enredo "Nessa festa eu levo fé", misturam-se a alegria e as festividades que têm ligação com a religiosidade, como por exemplo o Carnaval, bem como festas típicas do Brasil e de todo o mundo.