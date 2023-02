Yasmon Brunet marca presença em camarote da Marquês de Sapucaí - JC Pereira/ Agnews

Yasmon Brunet marca presença em camarote da Marquês de Sapucaí JC Pereira/ Agnews

Publicado 20/02/2023 04:24 | Atualizado 20/02/2023 04:30

Rio - Yasmin Brunet marcou presença em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí, na madrugada desta segunda-feira (20), logo depois de cruzar a Avenida como musa da Acadêmicos do Grande Rio. Usando um vestido transparente, a atriz e modelo falou sobre a emoção de desfilar pelo Sambódromo.

"É incrível, uma experiência indescritível. Só estando lá pra saber, porque está todo mundo lá focado para o desfile, então você sente a energia. É emocionante", disse a artista, que ainda deu detalhes de sua preparação: "Malhei muito, fiz uma dieta pra não perder nada e muita aula de samba".Além disso, Yasmin voltou a comentar a suposta participação que faria no 'BBB23'. Após ser deixada de fora do elenco Camarote, a ex-mulher de Gabriel Medina fez suspensa sobre um possível convite em 2024. "Esse ano eu iria com certeza, mas para ano que vem eu teria que pensar", disse.