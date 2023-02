Rafaella Santos promete desfilar no chão em 2024 - Beatriz Perez / Agência O Dia

Rafaella Santos promete desfilar no chão em 2024Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 20/02/2023 03:56 | Atualizado 20/02/2023 04:05

Rio - A influenciadora digital Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar Júnior, desfila como destaque no último carro alegórico do Salgueiro, quinta escola a percorrer a Sapucaí, na madrugada desta segunda-feira (20).

É o segundo ano de Rafaella como integrante da agremiação do Andaraí. De acordo com a influencer, ela está representando a velha guarda da escola evidenciando o respeito e a admiração pelos mais velhos.



"Eu estou representando a Velha Guarda: respeito e admiração. Estou muito feliz em representar o respeito por todos que estão aqui", afirmou.



A musa contou ainda que pretende desfilar muitos anos no Salgueiro e em 2024 pretende vir no chão. "Esse ano eu não pude porque estava morando fora e não conseguia ir aos ensaios. Mas ano que vem vou no chão de novo", promete.



Em 2022, Rafaella desfilou como musa.

Paraíso vermelho

"Imagem e semelhança divina, testemunhas únicas a experimentar a excelência do Éden, os mistérios guardados no paraíso original. Adão e Eva, nativos afortunados, são retrato do bom selvagem. No paraíso, o real e o fantástico se frequentam, o vento fresco tem perfume de liberdade. Os corpos dançam fluidos, percorrem o ambiente livres para as ilusões", é o que diz parte da sinopse do enredo da escola, que irá abordar um paraíso vermelho.

A inspiração do samba vem da filosofia de Joãosinho Trinta, histórico carnavalesco do mundo do samba. A escola busca o décimo título, sendo o último conquistado em 2009.