Fantasia de Rebecca representa os amores efêmeros - Beatriz Perez / Agência O Dia

Fantasia de Rebecca representa os amores efêmerosBeatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 20/02/2023 03:49 | Atualizado 20/02/2023 03:50

Rio - A cantora Rebecca desfila há 14 anos no Acadêmicos do Salgueiro. É uma história antiga, seu avô era responsável pela ala das passistas. A artista começou na ala mirim na escola vermelho e branco. Mas neste ano, é sua primeira vez como musa.

"Emoção é sempre muito grande. Meu avô que me trouxe. Essa é a minha primeira vez como musa. É uma responsabilidade muito grande por mim e pelo Salgueiro", disse.



A fantasia de Rebecca representa os amores efêmeros. "A paixão fica eternamente marcada. Eu sou apaixonante e tenho que marcar meu território mesmo que o amor não dure", brincou.

Ela entra na Avenida com uma fantasia com muitas pedras vermelha. "Eu tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar".

A artista também confidenciou que os ensaios intensos nos últimos meses resultaram em muitas bolhas nos pés. No entanto, garante que isso não vai atrapalhar seu desempenho durante o desfile.

Cantora mostra bolhas nos pés, resultado de ensaios intensos Thalita Queiroz / Agência O Dia

Diretamente do Carnaval de Salvador para a Marques de Sapucaí, ela disse que ainda não conseguiu dormir, mas tem muita disposição para sambar por 1h20. "Não é fácil. (...) até ontem estava no trio da Anitta, Ivete… e hoje estou aqui, pronta! O sono passou e estou pronta para trazer esse título para essa comunidade que me abraçou".