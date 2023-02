Emanuelle Araújo marca presença em camarote da Marquês de Sapucaí - Thiago Mattos/ Agnews

Publicado 20/02/2023 03:23 | Atualizado 20/02/2023 04:28

Rio - Emanuelle Araújo, de 46 anos, conferiu de pertinho o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial, em um camarote da Marquês de Sapucaí, na noite de domingo. No local, a atriz falou sobre a diversidade do Carnaval brasileiro e opinou sobre o novo governo.

"Eu acho que a gente precisa da democracia revigorada. Eu acho que o nosso governo está reconsiderando e revigorando a nossa democracia. Era o meu maior medo que ela fosse, de fato, prejudicada. Então, agora, é lutar pra que a gente consiga, porque não é fácil muitos anos muitos, problemas... A gente precisa de um Brasil livre, um Brasil diverso. A gente fala da diversidade do Carnaval: é na Bahia, no Recife, no Rio. É Carnaval diferente no Brasil todo e não só isso: são pessoas e culturas diferentes. O Brasil é muito plural e pra governar um país como o nosso, tem que ser pessoas que também tenham as ideias de diversidade, eu acredito que o Brasil vai melhorar", opina.

A artista também comentou a emoção de ter sido coroada musa do Cordão do Bola Preta no último sábado no Centro do Rio. "Poxa, foi muito lindo, emocionante até porque o Bola Preta ficou esse tempo todo sem se apresentar, nem teve a oportunidade do carnaval fora de época do ano passado. Bola preta é um é um bloco centenário e assim o fato de eu ser consagrada a musa da banda me dá orgulho porque essa banda tem músicos que tocam há décadas e décadas. São senhores que vivem essa tradição há muitos anos, então é muita responsabilidade, muito amor mesmo, foi muito emocionante".

Após curtir os desfiles, Emanuelle vai para Salvador nesta segunda-feira. "Preciso ir um pouquinho pra minha terra porque senão eu vou ser deserdada (risos). Tenho uns compromissos mas vou curtir. Eu gosto de ir atrás de trio elétrico também. Depois, eu vou ficar com a família e volto já pra trabalhar. Mas é amor, é paixão, acho que o Carnaval tem uma coisa que vai muito além de qualquer coisa".