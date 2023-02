Viviane é a rainha de bateria do Salgueiro - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 20/02/2023 03:35

Rio - Esbanjando boa forma e simpatia, a rainha de bateria do Salgueiro, Viviane Araújo, no auge dos seus 47 anos, disse estar muito feliz em poder entrar na Sapucaí neste ano, agora sendo mãe. No ano passado, a artista atravessou a Avenida grávida.

A “rainha das rainhas”, como é conhecida no mundo do Carnaval, contou que não foi fácil a maratona de desfilar em São Paulo, pela Mancha Verde, e voltar correndo para o Rio de Janeiro, mas comemorou por ter dado certo.

"Foi correria, mas consegui desfilar em São Paulo, fiquei um pouco com meu filho, e vim para o Rio de Janeiro. Confesso que estava com saudades, isso faz parte da minha vida", disse a rainha.

Viviane mostrou boa forma, mesmo dado à luz há apenas cinco meses do pequeno Joaquim. “Eu não tenho uma alimentação especial, eu como bem”, garantiu.

Viviane entrou na Avenida com uma fantasia luxuosa de gladiadora, esbanjando brilho e elementos de construção, como pregos presos no adereço da cabeça. Otimista com uma boa apresentação da escola do coração, a rainha de bateria garantiu que a Salgueiro é a melhor escola e vai fazer bonito.

Paraíso vermelho

"Imagem e semelhança divina, testemunhas únicas a experimentar a excelência do Éden, os mistérios guardados no paraíso original. Adão e Eva, nativos afortunados, são retrato do bom selvagem. No paraíso, o real e o fantástico se frequentam, o vento fresco tem perfume de liberdade. Os corpos dançam fluidos, percorrem o ambiente livres para as ilusões", é o que diz parte da sinopse do enredo da escola, que irá abordar um paraíso vermelho.

A inspiração do samba vem da filosofia de Joãosinho Trinta, histórico carnavalesco do mundo do samba. A escola busca o décimo título, sendo o último conquistado em 2009.